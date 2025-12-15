男路倒送醫！警比對身分18年前竟已「死亡」 家屬反應曝光

一名男子路倒送醫後，竟意外發現他於2007年就被法院宣告死亡。（本刊資料照）

一名男子路倒送醫後，竟意外發現他於2007年就被法院宣告死亡，經警方比對臉部與指紋確認身分，證實該名男子仍在人世，社會局隨即向法院聲請撤銷死亡宣告，桃園地方法院近日裁定准許，撤銷原死亡判決。

男子18年前為何會被宣告死亡？

根據判決書指出，李姓男子早年失蹤，家屬於2007年向法院聲請宣告死亡，法院當時裁定推定其於1986年10月25日中午12時死亡。然而，今年3月7日，李男被發現倒臥於台北市南港區路旁，隨即送醫救治，出院後由社會局先行安置於長期照顧中心。

警方接獲通報後，透過指紋與臉部比對進行身分鑑識，確認男子身分。家屬雖指認男子身分無誤，卻拒絕出面處理後續安置事宜，目前相關照顧與費用均由社會局暫時負擔。

為何社會局必須聲請撤銷死亡宣告？

社會局指出，李男目前仍需照護，若不撤銷死亡宣告，將無法恢復健保身分，也無法申請社會補助與長照資源，形同在法律上不存在。基於保障其基本權益，依法向法院聲請撤銷原死亡宣告。

法院審理後認為，依《家事事件法》規定，宣告死亡後若發現當事人實際仍生存，利害關係人得聲請撤銷。考量李男確實仍在世，且社會局已依法負責其安置照顧，具備利害關係，聲請有理由，裁定撤銷2007年所為之死亡宣告。

