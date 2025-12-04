男路口左轉撞飛2高中生！「未減速未禮讓」恐罰1.8萬

台中清水一處路口發生驚險車禍，兩名高中生正走在斑馬線上卻被左轉車輛直接撞飛。事發於3日晚間8點多，地點位於台中清水中華路與海濱路口，肇事的35歲王姓駕駛轉彎時未減速，導致意外發生。所幸兩名高中生僅有輕微擦挫傷，送醫治療後已出院返家休息。警方表示，肇事駕駛除了將面臨7200至18000元罰鍰外，還可能需承擔過失傷害責任。

一男一女高中生正肩並肩準備過馬路，沒想到下一秒!(圖／TVBS)

這起意外發生時，一男一女高中生正肩並肩準備過馬路，走在斑馬線上。當他們即將走到對面時，一台左轉車輛突然出現。雖然男生試圖拉住女生，但已經來不及，女生被車頭鏟起往前飛，男生則摔倒在地。所幸兩人僅受到輕微擦挫傷，經過治療後已無大礙。

台中路口車禍畫面曝光！「左轉車撞飛學生」，男生緊拉女友仍來不及。(圖／TVBS)

根據了解，35歲的王姓駕駛可能因為車體A柱造成視線死角，沒有看到正在過馬路的行人就直接左轉。附近民眾表示，這可能是雙方都沒有注意，開車的人不小心，互相沒有禮貌的情況下發生的意外。

「視線死角」惹禍！高中生過馬路遭撞飛。(圖／TVBS)

清水交通分隊長王智暉表示，汽車駕駛酒測後確認無酒駕情事，但路口未減速、未禮讓行人本身就已違規。此案已依規定製成相關資料移請交通大隊分析研判肇事原因及責任。王姓駕駛除了面臨7200至18000元的罰鍰外，因違規導致兩名高中生受傷，還可能面臨過失傷害的法律訴訟。

高中生斑馬線遭撞飛，肇事駕駛恐罰萬元。(圖／TVBS)

這起事件再次提醒駕駛人，行經路口時務必減速慢行，特別注意行人通行安全，尤其是在轉彎時更應提高警覺，避免因視線死角而造成意外。同時，行人過馬路時也應確認來往車輛已停止或有足夠距離才通行，以保障自身安全。

