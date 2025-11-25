男車禍昏迷數月突甦醒 揭女友「恐怖陰謀」後身亡

佛州22歲男子丹尼爾車禍重傷昏迷，甦醒後指稱事故是懷孕女友因爭吵失控、故意加速撞樹所致。（示意圖／Pexels）





美國佛羅裡達州今年2月發生一起嚴重車禍，22歲男子丹尼爾・沃特曼（Daniel Waterman）身受重傷昏迷數月，期間其懷孕女友莉亞・蒙比（Leigha Mumby）僅受輕傷。起初外界一度以為是一般交通事故，然而丹尼爾在昏迷中甦醒時向調查人員透露，這起事故並非意外，而是女友因爭執失控、刻意高速衝撞而釀成。丹尼爾其後病情反覆，最終仍於10月因併發症身亡，女友也追加遭控過失殺人罪。

根據《Mirror UK》報導，丹尼爾與懷孕女友2月初行駛在佛州弗拉格勒縣的一條州際公路時，車輛突失控衝出道路自撞路樹。丹尼爾受創嚴重，包含脊椎受損與頭面部創傷，送醫後陷入長期昏迷。莉亞相較之下，傷勢較輕，腹中胎兒也成功保住，她在案發後向警方表示，對事故經過「完全沒有記憶」。

然而事隔數月，丹尼爾於5月間短暫清醒，並向警方透露當時車禍前的爭執經過。他指出，莉亞先前向他告知懷孕消息，之後看到他收到一名女性友人討論超級盃的訊息，情緒突然失控。雙方爆發激烈爭吵。莉亞開始危險駕駛，反覆加速與減速，丹尼爾曾試圖跳車逃生，卻因動作被察覺，使莉亞更加憤怒。

根據丹尼爾的描述，莉亞怒喊「我不在乎會發生什麼，你會得到應有的懲罰」，隨後將車速飆至時速約145公里，直接撞向路旁大樹。警方後續調閱車輛事故資料記錄器（EDR），發現車禍前的數據與丹尼爾的證詞相符。

莉亞於今年 7 月被依「魯莽駕駛造成嚴重人身傷害」及「以致命武器加重攻擊」等罪名逮捕。丹尼爾其後被轉院至紐約治療，病情曾一度好轉，但在10月8日仍因肺炎併發症過世。丹尼爾死亡後，檢方於10月24日追加莉亞一條「過失殺人罪」指控。

莉亞所生下的孩子目前由相關單位協助安置。丹尼爾家屬表示，正在等待親子鑑定結果，若確認為丹尼爾之子，家人將全力爭取監護權，並認為孩子留在「暴躁且情緒失控的母親身邊」恐不利成長。

