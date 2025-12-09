男車禍雙腿骨折險截肢！醫用「12次手術+負壓新式療法」成功保肢

2023年一場國道連環車禍事故，造成53歲的蘇姓駕駛雙腿遭到嚴重夾傷，救出時雙側膝下創傷開放性骨折，右腿踝關節處幾乎截斷，僅殘留肌腱及動脈，左腿也呈現嚴重開放性骨折，合併血管與神經損傷，生命與下肢均面臨高度風險。醫療團隊跨科合作，歷經6小時顯微手術，運用新型醫材重建血管與修補神經，成功保住雙腿，免於截肢。











新光醫院整形外科主任林育賢表示，新光醫院創傷團隊初步評估時發現，緊急送後外傷嚴重程度評分為9，雙側小腿為最嚴重等級的開放性骨折，截肢風險極高。考量患者平時以駕駛工作維生，在衡量職涯與生活品質後，決定全力搶救並設法保留其肢體。

新型醫材技術保住雙腿



林育賢說明，骨科團隊先為患者進行骨折固定後，整形外科隨即接力進行長達6小時的顯微手術，成功重建血管和修補神經；治療過程中導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，能大幅降低修補時需取用自體組織的範圍，不僅降低截肢風險，也有助於術後步態恢復更為正常。

林育賢進一步解釋，經過13天負壓滴注治療及總計12次手術、多次清創與皮膚移植後，最終僅截除右腳大腳趾，成功保住雙腿。然而，右腳脛骨出現骨壞死併骨髓炎，清除死骨後留下長達12公分的骨缺損，團隊進行血管延長與自體皮瓣移植，並置入含抗生素的骨水泥，以促進骨膜增生與重建。

「在入院第115天，患者接受最後一次游離皮瓣重建手術後順利返家，前後歷經共22次的大小手術，成功保留患肢並恢復功能，目前已能使用助行器行走，並已重返駕駛工作崗位，持續接受門診追蹤。」林育賢說。





骨折術後3狀況恐感染發炎



林育賢強調：「車禍造成的肢體創傷與開放性骨折，常見伴隨複雜性傷口，手術後常見的血液循環不良、細菌感染及壞死組織，都是導致感染、發炎和延遲癒合的主要原因。」傷口負壓治療主要是透過抽吸移除滲液與感染物，促進血液循環和肉芽組織生長，以減少腫脹和感染風險。

林育賢提到，團隊在治療過程中，選擇使用新醫材「交替式負壓滴注療法」，自動化的循環式局部傷口溶液灌注、浸泡與停留，軟化感染物質並加速移除，重複清潔傷口，成功清創以降低感染機率，結合負壓治療，抽吸移除滲液及感染物，促進患部血液循環及肉芽組織生長，減少腫脹及促進組織癒合。

新光醫院副院長洪子仁表示，新醫療科技進步，可讓病患免於截肢命運，新型醫材「交替式負壓滴注療法」每次治療要價約7萬元，目前已開放提供高嚴重度、複雜性的骨折病患使用，經醫師評估傷口深度及狀態，恐需治療4～8次不等。

洪子仁提醒，新型醫材、醫療技術費用成本在未來將不斷上升，若病患未投保商業醫療險，恐將面臨龐大的自費壓力，因此呼籲政府持續擴增醫療資源，評估將相關新療法納入健保給付，以輔助性治療方式提供使用，期望能大幅減輕患者的醫療負擔，讓更多人受益。

醫籲健保給付解救截肢命運









