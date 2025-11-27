男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案

大陸浙江一名男子偷女友金飾變現，再送她現金花束當交往一周年禮物，但2個月後東窗事發，目前被警方依法採取刑事強制措施。（示意圖／Pixabay）

愛情是盲目的，有的人墜入愛河後，連非法的事情都做得出來！大陸浙江紹興近日發生一起竊案，陳姓女受害人竟是王姓男嫌犯的女友；王男為了送給陳女交往一周年禮物，偷走女友的金飾變現，再訂做現金花束送她。最終陳女發現自己金飾不見，才揭穿男友耍浪漫背後的真相，目前陳男被警方依法採取刑事強制措施。

根據陸媒《都市快報》報導，浙江紹興諸暨市城中派出所通報，11月20日居住在暨陽街道的陳姓女子報警，稱放在家中的金手鐲、金項鍊及金手鍊不翼而飛；警方到場勘查發現，陳女家中門窗完好，且沒有被翻動過的痕跡，初步推測由熟人作案。之後調查發現，陳女家中金飾存放位置和密碼，除陳女和家人知道以外，就只有陳女的王姓男友知道。

廣告 廣告

經過警方訊問，王男坦承偷竊女友金飾，坦言自己平時花錢大手大腳，又欠下不少債務，才心生歹念把女友金飾賣掉變現，把一部分錢拿來製作現金花束，當作與女友交往一周年的禮物送給她，剩餘的錢他打算用來還債和生活開銷。王男也還原案發當晚，自己趁女友熟睡，把金飾藏在睡褲裡，隔日再拿去賣掉變現。

王男給陳女的浪漫驚喜，持續2個多月才被發現，最終逃不過法律制裁，目前他已被諸暨市警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步辦理中。這起離譜事件在網上引起討論，有不少人開玩笑說「愛情的代價太昂貴」，也讓一些人反思情侶之間的金錢觀和信任問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的