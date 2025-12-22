男逃兵加入詐團判3個月 屏檢認量刑不當提上訴

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）陸軍陳姓士兵逃兵，期間加入詐騙集團，案經屏東地院審結依陸海空軍刑法判有期徒刑3個月、得易科罰金；屏檢認未審酌陳男擅離職役再犯他罪，認為量刑不當，提起上訴。

屏東地方法院判決書指出，去年4月9日，陳男入伍任陸軍機械化第333旅聯兵三營戰支連二兵，同年7月19日他休假離營後逾假不歸，期間加入詐騙集團，進而遭屏東地檢署發布通緝，同年8月24日，警方循線在台南市逮獲陳男。

全案經審結後，法官認陳男有悔意，並審酌其犯罪動機、目的及離去職役期間尚非長久，依陸海空軍刑法處有期徒刑3個月，得易科罰金新台幣9萬元，可上訴。

屏檢今天發布新聞稿表示，陳男以欺瞞、逃亡、再失聯的複合式手段離去職役，對部隊紀律已生嚴重影響，與一般單純逾假未歸有差異；且陳男遭查獲時，從他身上找到多張他人提款卡，足見其犯罪動機。

屏檢強調，原審量刑顯屬不當，為維護軍紀尊嚴、嚇阻潛在犯罪及實現司法正義，依法提起上訴。（編輯：陳仁華）1141222