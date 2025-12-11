男逛街突遭「巨蟒勒頸」後腦重摔！專家分析攻擊主因

社會中心／李明融報導

屏東縣九如鄉今天（11日）發生一起寵物蛇攻擊人事件，26歲林姓男子帶著飼養的寵物蛇外出，走到東寧路、九如郵局附近時，寵物蛇突然性情大變，死死纏住飼主的脖子，讓林男一度呼吸困難，重心不穩導致後腦勺重摔在地，當場血流滿地，這一瞬間嚇壞一旁的民眾，立刻報案，幸好送醫急救後沒有大礙，警消也在現場將肇事蟒蛇抓起來，男子除了被鎖喉之外，臉部疑似也被蛇咬傷，且今年9月他才被寵物蛇咬傷送醫。

屏東縣消防局九如分隊接獲通報，前往現場幫林男緊急治療並送醫。（圖／翻攝畫面）屏東縣消防局九如分隊今天（11日）下午3點52分接獲通報，指出九如鄉東寧路菜市場前，有一名男子遭蛇纏繞脖子窒息，分隊出動2車4人趕赴救援，到場後發現攻擊男子的是他的寵物蛇，從畫面中可以看到這條蛇身長有1公尺，疑似是男子帶寵物蛇出門時，蛇受到外界刺激，導致過度緊張，進而纏繞林男脖子，且過程中還咬傷男子的臉部，林男被蛇緊緊纏繞，一度出現呼吸困難，接著重心不穩摔倒在地，還撞到後腦勺，當場血流滿地。

專家研判這條蟒蛇身長可能有1公尺。（圖／翻攝畫面）

警消人員當場將蟒蛇抓起來，並安置在籠子。（圖／翻攝畫面）

路邊民眾見狀後看到蟒蛇圈在男子脖子上「越勒越深」，當下也不知道該怎麼辦，只好遠離蟒蛇，並且立刻通報警消，警消趕到現場後，確認男子意識清楚，並協助他脫困，再將這條蟒蛇捕捉起來，妥善收容。林男送醫後沒有生命危險，據了解，今年9月林男才剛遭蛇咬傷送醫，沒想到2個月後又再度遭蛇咬傷。對此，專家從照片判斷這條蟒蛇可能是緬甸蟒，身體約有1公尺長，他判斷蛇可能在戶外受到過多刺激，一時緊張才攻擊飼主，專家提醒民眾這種蛇只要纏繞在人身上，力氣是相當大的，且若要餵食蟒蛇基本上都要保持安全距離，且身旁都要有人協助，避免發生蛇攻擊人的危險。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

