男造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 「這原因」北院裁定不罰

陳姓男子造謠捐80億歐元換蕭美琴歐洲議會演講被送辦，北院認定未構成違反社維法要件，裁定不罰。(資料照，記者朱沛雄攝)

〔記者楊國文／台北報導〕副總統蕭美琴上月赴歐洲議會參與IPAC年會發表演說，卻有網友發文造謠稱「法國bbc報導，台灣捐了80億歐元(約2800億新台幣)，交換蕭美琴上台演講」一事，刑事局查出是陳姓男子赴日旅遊時玩貼文所為，在陳男從日本返台時帶回詢問，依違反社會秩序維護法移送裁處。不過，台北地院認為，該訊息無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，與社維法的法律構成要件不符，裁定不罰。

今年11月7日，副總納蕭美琴赴「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會」發表演講，事後Threads即流傳「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元巨資交換演講」哏圖及訊息，總統府特別聲明此為假訊息，外交部則函請警政署、調查局偵查不實訊息來源。

刑事局追查，該不實訊息是41歲赴日旅遊的陳男所為，11月12日在機場將扭到腰受傷而坐輪椅回國的陳男帶回訊問。陳男向警方表示，只是整合轉貼文章，轉發文章只是「好玩而已，只是一個「反串文」而已，且文中「法國bbc」、「80億歐元」太誇張且不符事實，誰都知道這是開玩笑的不實資訊。不過，警詢後，仍以社維法將他移送裁處。

台北地院認為，陳男雖辯稱發文時人在日本，但他在Threads發文，我國民眾仍可上網閱覽到該文章，仍適用社維法規定，陳男謊稱捐款80億歐元一事，明顯是假訊息，陳男辯稱沒有散布不實訊息的故意，不足採信。

北院發現，對該文章按下愛心符號者有8898人、留言者有2862人、轉發者有285人，可見關心或參與討論之民眾並非少數，但審酌具相當智識水平者觀看此訊息，應可知該訊息為虛假訊息而置之不理，如果是不具備相當智識水平者見聞並聽信後，產生情緒應為對政府公共支出合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，誤信者仍可藉由媒體報導和討論發現訊息不實，無法認定有影響公共安寧情形，不構成社維法要件，裁定不罰。

