男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人

蕭美琴在歐洲演講，堪稱台灣外交重大突破。（圖／翻攝自IPACX）





副總統蕭美琴驚喜日前現身歐洲議會發表演說，展現我國外交大突破，但是卻有網友造謠，台灣捐贈80億歐元巨資，換取演講的機會。刑事局獲報之後，立刻將這篇不實訊息下架，並且掌握到該名網友會在今（12日）從國外回到台灣，已經前往機場堵人。

這名網友日前在社群上說，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

警方10日獲報後，立刻掌握到發文者是一名陳姓男子，當時正在日本，將依違反社會秩序維護法偵辦，並且會在12日返台時在機場堵人。

警政署表示我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度之保障，但對於散佈不實訊息、惡意造謠、煽動恐懼等錯假訊息，本署定將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」（假訊息）偵辦。

警政署呼籲，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。

