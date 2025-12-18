男造謠「捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院不罰：未影響公共安寧

蕭美琴11月7日於歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說。（資料照，外交部提供）

副總統蕭美琴11月間於歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，卻有一名陳姓男子在社群指稱「捐80億歐元換取演講機會」，總統府澄清此為捏造內容並報警處理，陳男返國後遭警方送辦，台北地院審理後認定，相關言論不足以引發社會恐慌或影響公共安寧，與《社維法》構成要件不符，裁定不罰。

陳男在蕭美琴於歐洲議會發表演說後，於11月9日在Threads發文指稱：「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府隨即出面否認，並向警方報案，強調該說法為惡意捏造。

警方調查後發現陳男發文時人在國外，於同月12日在他從日本返台時，於桃園機場將其帶回說明，陳男供稱相關內容僅為反串，警詢後依違反《社維法》移送台北地院簡易庭裁處。

台北地院近日審理認為，該貼文未涉及治安、公安，也與民生議題無直接相關，法院指出，貼文雖有一定數量網友按讚、留言與轉發，但內容不足以使聽聞者產生畏懼或恐慌，具備相當智識水平者可辨識其為不實資訊，即使誤信，所引發的情緒屬對政府支出合理性的質疑，尚不足以影響公共安寧，未構成《社維法》要件，因此裁定不罰。





