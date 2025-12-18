男造謠「80億歐元換蕭美琴演講」法院一理由裁定不罰 劉靜怡嘆：又是社維法

副總統蕭美琴日前應邀出席IPAC峰會，踏入歐洲議會發表演說，不過一名陳男在網路寫道「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘口水」，由於BBC並非法媒與80億歐元天價數字，引發網友熱議。而台北地院今（18）日宣判，此訊息與社維法構成要件不符，裁定不罰、可抗告；而法律學者劉靜怡在臉書對此直言，「又是社維法，永遠學不會的教訓？」



​陳男因不實訊息貼文引發龐大關注，當時他在日本遊玩，返台後即在入境時被攔下約談，他辯稱「這就是一個反串文」、「正常人都看得出來」、「轉發好笑的文章犯什麼法？」；並稱他發文時不在中華民國境內，而《社會秩序維護法》是為了維持「境內」公共秩序，因此他沒有違法。

而台北地院判決指出，80億歐元達114年政府總預算歲出的9.58%，遠遠超出每年外交預算總額，一般具備正常學識經驗者，均可判斷為不實訊息；此外BBC是英國廣播公司縮寫，眾所皆知，智識正常水平的人應可知悉法國BBC是不存在的機構，而陳男是大學畢業，不論是自行編造或轉貼，他都知道訊息內容並非事實，卻仍將不實訊息張貼於Threads，可見他故意散發傳佈不實事實。

不過法院指出，「台灣捐了80億歐元，然後讓副領導人上去噴了20分鐘的口水」並未涉治安事件，而是牽涉政府支出是否符合民眾期待，相關訊息顯然無法使聽聞者心生畏懼與恐慌。

法院提到，陳男貼文有8898人按讚、2862人留言，可見參與民眾並非少數，但具有相當智識水平者觀看此訊息，應知為虛假訊息而置之不理；如果是不具備相當智識水平者，觀看後情緒應為對政府公共支出的合理性感到不滿，而非畏懼與恐慌，這種不滿情緒雖足使新聞報導、民眾討論，但不足以使社會產生「激憤」程度。

法院表示，警方並未提出具體事證，證明陳男貼文使人產生畏懼、恐慌或激憤，而社維法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰」，但陳男貼文不構成「影響公共安寧」，因此裁定不罰。警方可抗告。

