男連續17年捐精助孕197子女 被揭「有致癌基因」害67童罹癌

（示意圖／Pixabay）

歐洲近期傳出一起跨國精子捐贈的重大疏失，有一名來自丹麥的男子17年前通過常規篩檢，這些年來持續捐贈精子幫助不孕的女性或夫妻。豈料，該男其實有致癌基因，在他助孕的197名子女中，已有67人遺傳基因罹癌，其中多人已死亡，僅有極少數沒有遺傳到他的致癌基因。

根據外媒《歐洲新聞台》報導，歐洲廣播聯盟（EBU）近期揭露一起跨國精子捐贈重大疏失，一名外表健康、順利通過常規篩檢的丹麥精子捐贈者，17年間持續捐贈精子，在歐洲多國有多達197名「子女」。據調查，該名捐精男當年仍是學生，長期向丹麥「歐洲精子銀行」（European Sperm Bank, ESB）捐精。

然而捐精男本人不知道自己體內攜帶「致癌基因」，有20％的精子帶有TP53基因突變；TP53基因主要負責抑制細胞癌化，而突變將導致遺傳性疾病「李-佛美尼症候群」（Li-Fraumeni syndrome），患者一生罹患癌症的機率高達9成。

即便歐洲精子銀行已經將該名捐精男的所有精子「永久封存」，但有法國癌症遺傳學教授，在今年追蹤個案後發現，有67名分別來自8個國家、46個家庭的孩童，不是罹癌就是嚴重疾病，其中有的更早在幼嬰時期因生病死亡；經歐洲多國醫師聯合調查，確認這些孩子的精子來源就是該名丹麥捐精男。

調查指出，該捐精樣本已在丹麥、比利時、西班牙、希臘與德國等國誕生子女，也出口至愛爾蘭、波蘭、阿爾巴尼亞與科索沃等地；瑞典婦女亦曾接受相關生殖治療。英國「人類受精與胚胎管理局」也確認，極少數英國婦女曾在丹麥接受使用該捐精者的治療。

有專家指出，此案凸顯各國在捐精監管上的重大缺口，更提出此案是「極不尋常的兩大罕見事件重疊」，捐精者精子帶有極罕見基因病變，且其精子被大量使用，導致這項突變在眾多孩子身上出現。同時這起事件曝光後，也揭露部分國家違反當地捐精限額，像是比利時規定一個人只能為6個家庭捐精，但當地有53名孩童是丹麥捐精男的「子女」。

