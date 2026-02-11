男連闖8戶透天竊百萬金飾 雄檢起訴建請重判

（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄柯姓男子鎖定鳳山連棟透天厝，連續攀越牆垣、窗戶侵入住宅行竊，2天內連闖8戶，竊得價值上百萬元金飾。高雄地檢署依加重竊盜罪嫌起訴，建請重判4年10月以上徒刑。

高雄地檢署起訴書指出，43歲柯姓男子曾因攜帶凶器逾越牆垣竊盜案獲緩刑，但卻不知悔改，去年10月24日及25日傍晚時段，先將機車停放於鳥松區長庚醫院旁勞工公園，再轉搭計程車前往鳳山區鳳捷路、鳳東六街一帶，最後徒步走到中山東路巷弄內行竊。

檢方調查，柯男鎖定當地連棟透天厝，徒步前往作案地點後，攀越圍牆及窗戶侵入屋內。去年10月24日晚間潛入楊姓、黃姓等7名被害人住處，竊取金項鍊、金戒指、鑽石項鍊及紀念金幣等大量財物。

食髓知味的柯男，在犯案後隔天晚間再度以相同手法潛入林姓被害人住處，竊得現金1萬元。不料在行竊攀爬過程不慎摔傷腿部，並在犯罪現場附近委請不知情路人協助叫車，隨後搭乘計程車返回長庚醫院旁取車逃逸。警方獲報調閱監視器畫面逮人。

檢方偵查時，柯男否認竊盜犯行，辯稱是去長庚醫院旁的澄清湖棒球場運動。但檢警統計他在2天內闖入社區竊得價值超過新台幣上百萬元金飾，受害住戶達8戶。審酌柯男正值青壯，卻不思以正途獲取財物，且先前已有類似竊盜前科，考量其在短時間內密集犯案，對社會治安及民眾居住安寧危害甚鉅，建請高雄地方法院判處有期徒刑4年10月以上，以維法紀。（編輯：黃名璽）1150211