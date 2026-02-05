男進加油站搶油槍點火 搶救26天亡

消防人員將傷者送醫。（圖／翻攝畫面）





上個月9日，新北市板橋一名男子走進加油站，搶走油槍往自己身上淋汽油，造成自己全身約70％灼傷，也波及一旁運鈔車保全。事發後經過26天搶救，點火的男子因多重器官衰竭，昨（4）日晚間宣告死亡。

回顧整起事件，林姓男子跑到板橋區民族路上的加油站，趁加油站員工不注意，情緒激動地自行拿起加油槍，將汽油淋在身上後點火，後續更因疼痛，撲向現場正在加油的50歲曾姓運鈔車保全員。

警、消抵達現場時，火勢已由現場加油站員工持滅火器撲滅，遭波及的曾男右大腿、臀部燒燙傷，林男則是情緒激動，更撲向消防人員作勢攻擊，連忙將他壓制在地，他身上有2度燒灼傷，當時他意識清楚被送往亞東醫院救治，未料搶救近一個月仍離世，目前遺體發還家屬，另外涉案部分，依公共危險、傷害和毀損等罪偵辦。

