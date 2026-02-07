男進派出所被逮！豬隊友直播笑他蠢 下秒搜出毒品遭「浩克警」上銬

記者林盈君／新北報導

本月3日，新北中和一名43歲李姓男子，與友人騎車前往派出所、領取法院文書時，李男因涉妨害自由案，當場被警方拘提，上銬的員警身材健壯、擁有「浩克手臂」，且搜索的同時，又在李男身上查獲「喪屍煙彈」。無獨有偶，與李男同行的友人程男，竟在派出所外「開視訊直播」嘲笑李男，結果樂極生悲，警方也在程男身上搜到毒品，隨即被逮捕。

李男涉案遭拘提，友人直播嘲笑也被搜出毒品，浩克警當場上銬逮人。（圖／翻攝畫面）

據了解，李男於3日當天，騎機車與程男到派出所領取法院文書，但李男因涉妨害自由應被拘提，當場被員警逮捕，身上搜出「喪屍煙彈」。友人程男竟在派出所外，開視訊直播大聲嘲笑李男「自投羅網」，也被員警查獲身上攜帶「喪屍煙彈」，這下真的糗大了。

警方指出，李男騎乘機車，且唾液快篩試劑呈現陽性反應，涉犯毒駕，將依《道路交通管理處罰條例》告發，當場移置保管車輛，並扣繳牌照。李男及程男警詢後，依毒品危害防制條例，移請新北地檢署偵辦。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

