男過海關褲襠「異常巨大」帶進小房間 發現驚人真相

美國聖地牙哥傳出一起奇特的走私案件。一名居住在蒂華納的美國公民傑西·阿古斯·馬丁內斯（Jesse Agus Martinez），因試圖將兩隻被注射鎮靜劑的橙額鸚鵡藏在褲子裡非法進口，14日遭到聯邦大陪審團的正式起訴。

根據美國司法部的資料，事件發生在2025年10月23日下午，馬丁內斯試圖從奧泰梅薩入境口岸（Otay Mesa）進入美國。一名海關與邊境保護局（CBP）官員注意到馬丁內斯腹股溝處有異常凸起，隨即將其轉至二次檢查。而海關紀錄顯示，馬丁內斯先前已有走私鳥類的紀錄。

當被問及褲襠下的凸起物時，馬丁內斯多次聲稱那是他的生殖器。然而，CBP官員進一步檢查後，發現他的內褲裡有兩個棕色小袋，各裝著一隻橙額鸚鵡。2隻鳥顯然已被注射了大量鎮靜劑，因此都已失去意識但仍在呼吸的狀態。

隨後，美國魚類及野生動物管理局官員到場，確認這些鳥類是受保護的幼年橙額鸚鵡（Eupsitula canicularis）。橙額鸚鵡原產於墨西哥西部和哥斯大黎加，自2005年起被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》受到保護。

這2隻鸚鵡最初由南部邊境的獸醫服務部門照料，之後被轉移到農業部動物進口中心進行隔離檢疫，目前狀況穩定。

當局指出，馬丁內斯藏匿鸚鵡的行為，導致這些動物未經任何檢疫或程序就進入美國，構成了巨大的公共衛生風險。許多野生動物攜帶的疾病屬於人畜共通傳染病，可能傳染給人類或其他動物，造成災難性的健康影響。例如，鳥類可以攜帶和傳播禽流感、鸚鵡熱等疾病，尤其禽流感傳染性極強，可能導致人類和家禽死亡。

今年35歲的傑西·阿古斯·馬丁內斯，已被控違反法律進口，恐面臨最高20年監禁和25萬美元罰款的最高刑罰。

