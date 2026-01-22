男過馬路被撞 再遭後車輾斃...妻慟：下班要去吃飯

21日下班時間，台北建國高架下發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





21日下班時間，台北建國高架下發生死亡車禍。一位65歲男子下班準備要去吃晚餐，在過馬路時，先被休旅車撞倒，還沒起身就又被轎車輾過，傷重不治。

晚間時間車輛依序在路口停等紅燈，黑色轎車開到前面，過程中震了好大一下，駕駛下車查看壓到什麼，發現路中央不是物品，而是一個人。

案發在台北建國高架橋下，21日晚間7點多下班的交通尖峰時段。根據了解，當時是吳姓男子過馬路，被一名陳姓駕駛撞倒，還沒爬起來，卻又被開黑色轎車的詹姓駕駛給輾過，本來只是因為疼痛倒地，再被車輛一壓，導致傷勢更嚴重，吳姓男子送醫後宣告不治。

吳姓男子妻子震驚又難過，表示丈夫是工程人員，當時是剛下班準備要去吃晚餐，卻發生這種事，警方到場協助疏導交通，也對肇事駕駛進行酒測，排除酒駕，詳細事故原因以及肇責，仍待進一步調查釐清。

