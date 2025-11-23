男違停下車買東西 被警用毒品唾液試劑揪出毒駕
〔記者王冠仁／台北報導〕40歲李姓男子前夜開車外出，將車輛斜向違停在台北市北投區一處路段，被巡邏員警發現，員警眼尖看到車內中控台有許多白色粉末。李起先謊稱是「菸灰」，但員警以毒品檢測試劑採集後，發現呈K他命陽性反應；警方懷疑李毒駕，再以「毒品唾液檢測試劑」檢測，發現有安非他命反應，當場對他開罰單並扣車。
北市警北投分局警方前天深夜11時，在知行路附近發現有一輛轎車沒有熄火，還斜向違停在路邊，相當誇張。員警正在抄查車牌資料時，駕車的李姓男子慌慌張張跑回來，員警追問他為何這樣停車，他聲稱只是停一下去附近商店買東西。
員警見李滿臉緊張，冷汗直流，直覺有問題，於是拿出手電筒照射車內檢查，發現中控台附近充滿白色粉末；員警問李粉末是何物？李謊稱是菸灰，但員警發現粉末不像是菸灰，李還故作鎮定「那你就查」，員警於是拿出毒品檢驗試劑檢測，赫然發現白色粉末呈現K他命陽性反應。
員警這時合理懷疑李吸毒後駕車，於是以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」對李施測，檢測結果呈安非他命陽性反應。警方當場依道路交通管理處罰條例第35條規定製單告發及扣車，以防止毒駕繼續上路危害民眾安全，另涉及刑法公共危險罪部分，將待他尿液鑑驗報告出爐後，再移送檢方偵辦。
警方指出，為打擊毒駕，警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，本月20日正式上路。未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。
警方也說，「毒品唾液快篩」需以採集棒放入口腔內採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適。快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形。
