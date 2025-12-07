男違規停車持斧頭砍傷女警 台南地院認「反覆犯罪」裁定收押

林男（紅圈處）不滿違停遭開單，砍傷女警遭羈押。（翻攝畫面）

台南一名林姓男子昨（6日）晚間遭警方取締違停，竟持斧頭砍傷女警，遭壓制送辦檢方偵訊後聲請羈押，法院今（7日）認定林男平時隨身攜帶危險物品，且過去多次因持刀械攻擊他人或警察行為，有反覆實施同一犯罪之虞，基於公共安全考量，裁定收押。

林男昨晚遭警方開違停罰單時，原本配合收下罰單，卻在員警準備離開時突拿出斧頭，朝女警背部與肩部砍擊，一旁員警立即將人制伏，女警送醫後則無生命危險，警方初步了解，男子疑因短時間內同地點開單而情緒失控。

檢察官訊後認為攻擊情節重大，並向法院聲請羈押。法院今日審理時指出，被告雖否認想致人於死，但從監視器畫面、斧頭照片及攻擊部位判斷，認定檢方主張他「可能致人於死的故意」有依據，此外，林男平時攜帶危險物品，且過去曾多次因持刀械攻擊他人或警察而遭處理，有反覆實施同一犯罪之虞，因此基於社會公共安全，裁定羈押，可抗告。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





