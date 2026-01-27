男違規遭攔查「持電鑽」激動抵抗！ 警搜安毒

警方在男子身上查獲安非他命及電鑽。（圖／東森新聞）





台南警方偵辦毒品案，發現一名男子形跡可疑，一路騎車尾隨，男子看到警方情緒激動，拿著電鑽揮舞，不願配合調查，吵鬧聲還嚇到附近居民，警方在他身上查獲安非他命，更涉嫌毒駕，立刻被逮。

戴安全帽的男子，在路邊跟兩名員警拉扯，情緒激動不斷吼叫，手上還拿著電鑽，警方擔心他傷害人，趁他不注意，趕快把電鑽搶來放在地上，三個人僵持不下，男子持續反抗，不配合員警調查，吵鬧聲響大到，附近居民都被嚇到。

附近居民：「他應該是做工的吧，不然他拿電鑽幹嘛，，拿人家在做水電那種，他（員警）要摸他（男子）的身體，他不給他摸，在那裡大小聲。」

附近居民：「在爭吵，我就出來看，出來看沒多久，就聽到支援的來。」

那時候正是倒垃圾時間，周邊居民目擊雙方爭執，但拿電鑽怎麼需要進警局，原來是男子身上藏有毒品。

附近居民：「他有毒品就現行犯嘛，我看他就犯人，他有公權力就要抓他。」

事發在26日傍晚5時多，兩名員警發現林姓男子，在台南永康區就很可疑，一路跟到仁德區太子北路，見他騎機車違規，立刻進行攔查。其實他就是永康分局偵辦毒品案鎖定的對象，跨轄區也要到仁德逮人，但他一看到員警很不滿，拿著電鑽不願配合，最後警方還是在他身上查獲毒品。

台南永康分局副分局長楊富仁：「當場查獲第二級毒品安非他命，經唾液及尿液初驗，均呈現毒品陽性反應。」

男子當時還辯稱，自己要去工作試圖逃脫，最後仍被逮捕，他涉嫌毒駕最高罰9萬元，還要保管車輛吊扣駕照，並依公共危險罪送辦，該負的刑責一個都躲不了。

