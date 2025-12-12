男遛蟒蛇遭鎖喉勒頸！重摔後腦濺血嚇壞路人

屏東縣九如鄉昨日下午4時許發生一起驚悚意外。26歲林姓男子帶著飼養的寵物蟒蛇外出，依照平時習慣將蛇纏掛在脖子上行走。當男子走到東寧路菜市場、九如郵局附近時，蟒蛇疑似受到外界刺激，突然緊緊纏繞男子脖頸，力道越勒越緊。

根據現場目擊民眾描述，林男被蛇纏住後激烈掙扎並倒地發抖，蟒蛇有越勒越深的跡象。男子因呼吸困難重心不穩，當場摔倒在地，後腦勺撞擊地面造成撕裂傷，現場血跡斑斑，臉部也疑似遭蛇咬傷。

屏東縣消防局九如分隊接獲報案，指稱有民眾疑似遭蛇繞頸窒息。消防人員抵達現場時，發現林男倒臥地面，意識清楚但頭部濺血。救護人員立即協助男子脫困，進行包紮止血後送醫治療。現場仍在蠕動的寵物蟒蛇，則由消防人員使用捕蛇夾捕捉，之後交由家屬帶回。

林男送醫後生命徵象穩定，並無生命危險。據瞭解，這名男子今年9月也曾因被自家蛇咬傷送醫，短短兩個多月內已是第二次因寵物蛇意外住院。

警消單位提醒，大型蛇類雖可作為寵物飼養，但其力道強大，一旦纏繞過緊仍可能造成窒息、跌倒或攻擊風險。飼主外出活動時若未妥善控管，容易發生意外。呼籲飼養大型蛇類的民眾務必提高警覺，注意自身安全。

