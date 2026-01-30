男遭丟包輾斃 友人：案發前1小時仍清醒對話

（中央社記者曹亞沿新北30日電）溫姓男子遭計程車司機丟包被輾斃，溫男友人今天說，當晚還能語音訊息聊天，因此確信他在案發前1小時是清醒狀態，對於溫男在車上皆未出聲感到納悶，盼釐清真相。

溫姓替代役男25日凌晨2時許透過Bolt搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫男之後被後方4輛車輾斃。林姓司機已移送新北地檢署偵辦，依過失致死、遺棄致死罪20萬元交保。

林姓司機警詢時供稱，當時溫男是自己要求下車，但檢警調閱行車記錄器，溫男在車上全程不發一語，與司機說法有落差。

溫男的大學友人今天接受中央社記者電訪時說，認識溫男2年半以來，溫男從未發生喝醉失態、意識不清的狀況。友人回顧案發當天，溫男與1名女性朋友前往酒吧後，先護送女性朋友回台北市文山區，再搭車欲返回新北板橋。

25日凌晨，友人用社群軟體Instagram與溫男聊天，1時05分溫男傳語音訊息給他，友人詢問「你喝醉了嗎」，凌晨1時19分溫男回訊「沒有喝醉」，溫男聲音、語氣聽起來十分清醒，且根據兩人對話，他十分確信在1時19分以前溫男都是清醒狀態。

友人說，當時溫男是先護送醉倒的女性友人，代表溫男是清醒狀態才有能力送他人回家。友人希望能釐清的是，行車記錄器中溫男在搭乘林姓司機的車時皆不發一語，是否在車上、或上車前發生什麼事？

友人認為，司機稱溫男是醉男、意識不清，卻又說溫男是自己下車，前後不符邏輯。且司機認為是踢椅背的聲響，是否可能是溫男求救的訊號，或在意識不清的情況下，因車輛搖晃而撞擊椅背。

友人說，溫男是個溫柔、脾氣好的人，凡事都替他人著想，師長與同學對溫男的離開都感到惋惜不捨，希望能盡快釐清全案真相。友人也強調，溫男並無男友，盼外界別再以訛傳訛、惡意留言。

檢警今天表示，將持續釐清疑點，案件偵辦中不便多說明。（編輯：林恕暉）1150130