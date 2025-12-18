男遭公車後照鏡「巴頭」！彎腰抱頭畫面曝光…網友吵翻天

生活中心／張予柔報導



桃園市桃園區民生路在本月17日下午發生一起行人和公車的擦撞事件，一名男子和友人行走在道路外側時，疑似未注意後方來車，遭一輛行駛中的公車後照鏡擊中頭部，男子當場彎腰抱頭，畫面曝光後在網路上引發熱烈討論，掀起兩派網友爭論不休。









男遭公車後照鏡「巴頭」瞬間曝光！「彎腰抱頭」畫面瘋傳掀兩派論戰：當自己家？

一名男子走在馬路邊緣，遭後方行駛過來的公車後照鏡「巴頭」。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

有網友在臉書社團「爆料公社」發布了一則貼文，寫下「目睹一位先生被公車後照鏡撞到頭，希望你的頭沒事」。影片中可見，當時男子與一名友人並肩走在道路邊緣，距離行駛中的車輛相當近。正好一輛公車自後方駛近，沒想到後照鏡直接撞到男子的頭部，男子隨即因疼痛彎下身抱頭，一旁友人也立刻上前查看狀況，公車駕駛發現狀況後緊急停車。

影片流出後，留言區掀起兩派網友激辯，有人認為「走那麼外面，難怪被公車巴頭」。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

貼文曝光後，短時間內吸引大量網友關注，留言區掀起兩派網友激辯。有網友認為，「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「很多人走在馬路上，完全不在意，只能說活該」、「走在車道邊緣，整條路當自己家？」；也有人指出，「都市建設沒規劃人行道，想靠騎樓讓人通行結果騎樓全被商家違建佔」、「台灣悲慘的交通啊」、「很多人行道都被佔滿車子或雜物、行人只能冒著生命危險走在車道」。

