男遭凌虐「丟包醫院」衝破鬼門關 宜檢起訴３煞

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陳姓被害人因毒品糾紛，遭許姓及簡姓兄弟等三人凌虐「丟包醫院」衝破鬼門關，宜蘭地檢署依涉嫌妨害自由、重傷害及恐嚇取財等罪起訴。（記者林坤瑋攝）

（另開新視窗）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭地檢署日前成功破獲一起手段兇殘的私行拘禁、暴力索財案。陳姓被害人因毒品糾紛，遭許姓及簡姓兄弟等三名被告強索三百萬元，期間不僅被限制自由，更遭嫌犯輪番以塑膠管、矮凳及不明鈍器狂毆。被害人因不堪凌虐，導致呼吸心跳一度停止，隨後被嫌犯駕車載往羅東博愛醫院「丟包」隨即離去，所幸經醫院全力搶救，才驚險撿回一命。

全案經檢察官複訊後，認為三人涉嫌妨害自由、重傷害及恐嚇取財等罪嫌重大，且有逃亡、勾串滅證之虞，依法向法院聲請羈押禁見獲准。十二日偵查終結，正式提起公訴。

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宜蘭地檢署指出，簡、許二人，與陳姓被害人，因毒品問題而有糾紛。德、許二人竟共同基於妨害自由、重傷害、恐嚇取財之犯意聯絡，今年四月二十七日二十三時許起，將陳拘禁於宜蘭縣五結鄉民宅，簡、許峻以徒手及持塑膠管及不明之鈍器持續毆打陳。

嗣後二人再將陳移轉至五結鄉之三合院，當時簡男之弟亦來到三合院，竟共同基於妨害自由、重傷害、恐嚇取財之犯意聯絡，再將陳移轉至宜蘭縣五結鄉民宅後，再以塑膠管、矮凳等物，持續毆擊陳，並要求陳賠償三百萬元。

直至四月二十八日十四時許，簡見陳身體有異，始由許駕車與簡之弟共同將陳載至羅東博愛醫院丟包，當時陳已經呼吸、心跳停止，經急救後始倖免於難恢復心跳。

宜蘭地檢署黃正綱檢察官於接獲醫院通報後，立即指揮羅東分局警方組成專案小組。檢警徹夜調閱監視錄影檔案與通聯紀錄，於案發二十四小時內，迅速將許姓、簡簡姓兄弟等三名嫌犯拘提到案。