男遭滑落怪手砸死！癌妻、3子女陷困境 幼女留字「爸回來陪我玩」惹淚

社會中心／屏東報導

孫姓男子騎車上班途中被拖車上滑落的怪手砸死。（圖／翻攝畫面）

屏東縣萬巒鄉28日發生死亡車禍，孫姓男騎士（43歲）上班途中被拖車上滑落的怪手砸死。據了解，孫男是家中經濟支柱，罹癌的妻子和3名未成年子女生活頓失依靠，孫男和小一女兒感情深厚，女兒曾留紙條盼望爸爸每天能早點下班回家陪她玩，不料卻因一場意外天人永隔。

警方指出，28日上午7時許，劉姓男子（28歲）載運怪手準備上山工作時，疑因怪手沒綁牢，轉彎時翻落路面，對向孫姓男騎士來不及閃當場被砸中，孫姓騎士的妻子聞訊立即趕到現場，但丈夫已經被送往醫院，孫男經送醫搶救最終仍不治，妻子聽聞噩耗當場崩潰痛哭。

騎士妻子崩潰認屍，不敢相信丈夫出門竟成天人永隔。（圖／記者朱俊傑攝影）

據《聯合新聞網》報導，孫男和妻子育有3名未成年子女，分別為高一、小六和小一，孫男的妻子因罹癌無法工作，家中經濟全靠在海尼根酒廠上班的孫男支撐，孫男因車禍亡故，全家頓失依靠，生活陷入困境。

孫男與家人感情深厚，小一的女兒曾留紙條給爸爸「希望爸爸每天能早一點回來陪她玩」，不料卻發生憾事，媽媽忍痛跟幼女說明情況後，小女兒才知道爸爸出事了，再也沒辦法回家陪她一起玩。

