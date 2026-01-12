男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

（中央社記者郝雪卿台中12日電）1名男子在網路認識自稱理財專員的陌生女子，在對方鼓吹投資黃金及股票下前往銀行提款，警方今天表示，行員察覺男子疑遭詐騙後報警，警銀聯手攔阻民眾，保住新台幣503萬元。

台中市政府警察局第六分局說，日前接獲銀行報案，經員警趕到現場初步了解，對方不斷鼓吹男子投資黃金、股票，並以「繳交保證金」為由要求匯款，男子一度深信不疑，甚至到銀行準備提領503萬元。

警方表示，幸好眼尖行員察覺不對勁，立即報警，經員警檢視男子手機對話紀錄，當場揭穿這是典型「假投資詐騙」，並提醒投資交易應透過合法銀行或證券交易所，男子聽完驚覺險些受騙，當場打消提款念頭，頻向警方與行員道謝。（編輯：李明宗）1150112