男遭苦勸不聽「重抽號碼牌」試圖闖關 警銀聯手識破阻被詐

臺中1名80歲李姓男子認識1名網友，對方邀請觀看玉石買賣直播，宣稱可以和李男合資投資，獲利不錯。行員關心詢問匯款用途，研判他遇到詐騙，請他等員警查證再行匯款。沒想到，李男的「投資心」超堅定，竟悄悄離開櫃台後，又重抽號碼牌，試圖向另一位行員辦理匯款。員警到場了解，查出他要匯款帳戶已被列警示帳戶，李男這才恍然大悟。

烏日警分局烏日派出所日前10時許，接獲轄內銀行通報，有男子疑似遭到假投資詐騙，請警方前往協助。李男表示受網友邀請觀看買賣玉石直播平台，下單購買玉石，由該平台小幫手代為買賣，即能輕鬆獲利10%。他觀望直播聊天室內不斷有其他投資客獲利貼文長達半年，實在覺得該投資大有錢途，深信自己也能靠「玉石」發財，於是量力而為投資新臺幣9萬元。

員警憑藉高度的專業警覺，一眼識破這套老掉牙的詐騙劇本，向李男分析這是常見的投資詐騙手法，李男懷疑員警的說法，堅持欲匯款。員警耐心安撫李男如果非屬詐騙當然不會擋您財路，結果一查「這帳號已被警示了」，李男此時才相信自己受騙，決定取消匯款並感謝員警與行員協助保住積蓄。

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，時下網路通訊軟體發達，宣稱可短期致富、保證獲利、高勝率、高報酬、低風險等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回。千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。





