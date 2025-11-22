男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功能前後仍使用金融卡消費，故宣判鍾男無罪。
鍾男審理時否認涉案，並稱未透過此案帳戶申辦「金融卡雲支付」功能，後來因購買遊戲點數卡才發覺帳戶無法使用；他也說常經線上購買點數卡，首次接收驗證碼後之後即會扣款。
法官指出，完成金融卡雲支付(虛擬卡片)開卡過程僅於安裝APP、註冊、下載卡片，通過發卡行線上身分核驗時需輸入OTP驗證碼，持卡人後續輸入密碼即可轉帳，特定手機門號並未接收OTP驗證碼。
法官認為，相關申辦手續只需取得鍾男帳號、傳送至鍾男留存發卡銀行手機門號的簡訊驗證碼、身分證後4碼等資料便能使用金融卡雲支付。若帳戶所有人不慎提供資料申辦金融卡雲支付，於APP輸入密碼即可轉出款項，無需OTP方式驗證，帳戶所有人若無瀏覽交易紀錄、定時確認餘額習慣，難以得知款項透過該功能進出帳戶。
法官認為，蘇男款項遭轉出後鍾男帳戶仍有多筆使用金融卡消費紀錄，認為鍾男受詐團指示申辦金融雲功能缺乏相關事證，故判處無罪。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
3個月遭假檢警騙走8300萬 新北婦揭血淚史籲勿上當
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
不配合就羈押 假檢警騙婦8300萬
其他人也在看
少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 4 小時前
《SD鋼彈G世代永恆》營收大賺又拿年度遊戲！成萬代新金雞母連官方都驚訝
萬代手遊《SD鋼彈G世代永恆》自推出以來表現亮眼，根據營收數據報告，遊戲發售 5 個月全球累計收入達到 295 億日圓，相當於超過 2 億美元，成為該系列銷售成績最佳的作品。這款遊戲不僅在既有的鋼彈粉絲群中獲得好評，更透過手機平台吸引了大量年輕新世代玩家加入，這個成績連官方團隊都感到驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 11 小時前
新入手Switch 2電池2小時就沒電正常嗎？教你用「官方認證」方法解決
Nintendo Switch 2 推出後，部分玩家發現掌機模式下的電池續航時間似乎不太理想，有些人反映玩小遊戲只能撐 2 小時左右，甚至什麼都不做也會快速耗電。不過別擔心，這個問題其實有解決方法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
《BeePro Cup》2025格鬥遊戲國際電競錦標賽11月21日開打，集結700名好手爭奪33萬元總獎金
繼2023年台灣在杭州亞運的電競格鬥遊戲《快打旋風》項目包辦銀銅亮眼成績；2024年Capcom Cup由台灣年輕玩家Uma（Kagami）在全球眾多《快打旋風 6》高手環伺下，以黑馬之姿突圍代表台灣奪下世界冠軍，緊接著ET也接連奪得EVO Japan、EVO《拳皇 XV》冠軍，展現台灣格鬥遊戲玩家年年奪牌的堅強實力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前
冷知識：Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 錶殼是以 3D 列印製成
一個冷知識，Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 透露，今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。壹哥的科技生活 ・ 41 分鐘前
用 Nano Banana Pro 怕不夠 Credit？Lovart AI 舉行「Banana-On-Us Weekend」任你用
Lovart AI 今星期六日舉行活動，可以免費無限量地使用 Nano Banana Pro，滿足生成圖片的需求。Yahoo Tech ・ 2 小時前
Gemini 3登場！怎麼用？生成式介面如何顛覆互動體驗？
最近股神巴菲特創立的波克夏，積極投資持股Google，引發熱議。這間矽谷老牌平台公司，在AI時代下是否將有驚人進展？今日Google官方宣布正式推出最新一代模型Gemini 3，不管是消費者、開發者還是企業，都能直接在各自對應的入口使用Gemini 3。除了強調性能以外，在發布記者會上，Google遠見雜誌 ・ 13 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 2 小時前
《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢
回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《絕地求生》版逃離塔科夫來了！官方公布新作《PUBG：Black Budget》12月封測開跑！
2017 年，由韓國 PUBG Corporation 開發的大逃殺遊戲《絕地求生》一推出之後就因為「大逃殺」這個嶄新的遊戲類型迅速吸引了全球玩家的目光與期待，每天進入遊戲與其他 99 名玩家同場競技、努力存活的百人大逃殺刺激感讓《絕地求生》直到今天仍然吸引著許多粉絲進入遊戲挑戰吃雞。而昨（21）天，《絕地求生》發行商 Krafton 與 PUBG Corporation 共同宣布，《絕地求生》宇宙的新作《PUBG：Black Budget》馬上就要來了，將會是一款《絕地求生》風格，類似於《逃離塔科夫》搜打撤類型的作品，將於 12 月 12 日開始進行限量封測。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 4 小時前
2025金搖桿獎完整得獎名單！《33號遠征隊》獲終極年度遊戲，狂收7獎項成最大贏家
在經過一個多月的投票後，2025 年金搖桿獎（Golden Joystick Award 2025）在今日凌晨正式出爐，由大黑馬《光與影：33號遠征隊》不意外成為本次最大贏家，榮獲終極年度遊戲、最佳敘事、最佳視覺、最佳開發商、最佳原聲帶、最佳主演、最佳配角等 7 個重要獎項，而年度主機遊戲與年度電腦遊戲則分別由《羊蹄山戰鬼》、《空洞騎士：絲綢之歌》拿下。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
Google 亞太區最大AI硬體研發中心在台北｜AI 部署將加速 40%、測試也只有台灣做得到
繼桃園、板橋之後，Google 在台北士林區的「CAAM承德168大樓」租下12~20樓共計9個樓層，啟動該公司在海外最大AI硬體研發中心，緊鄰英業達、以及未來 NVIDIA Constellation 的核心地帶，串連美國總部、跨國供應商、以及包括台積電在內的重要合作夥伴，目前有 9 個樓層，打造超過 10 間頂尖 AI 研發相關實驗室、進駐數百名 Google 員工並持續招募中，專職開發與設計AI晶片，以及新一代AI雲端基礎建設像是電源、機櫃、儲存、伺服器等相關工作，預期將有效縮短高達 40% 相關產品開發進程、提升 AI 產業競爭力。壹哥的科技生活 ・ 36 分鐘前
囂張竊嫌起歹念 侵入病房行竊 終入警網
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，於9月2日在醫院住院期間曾短暫離開病房 […]民眾日報 ・ 2 小時前
南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術
（中央社記者曾婷瑄河內22日專電）本月3場國際南海會議輪番登場，全球聚焦。海事安全專家布蘭丁向中央社分析，越南南海造陸本質為防禦中國，與具攻擊性的擴張大不同。他認為，中國解放軍海軍看似具壓倒性優勢，實則分身乏術，無法應付多線開戰。中央社 ・ 4 小時前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬頒獎前夕...范冰冰驚喜發聲：愛你們呦 今現身台灣？微博曝行蹤
第62屆金馬獎今晚（11/22）頒獎，中國女星范冰冰以電影《地母》入圍最佳女主角，與林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷搶影后；而《地母》21日在台首映，范冰冰透過電話向粉絲發聲，，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦！粉絲關心范冰冰本人是否親征金馬，根據其微博、小紅書的位址在湖南。太報 ・ 2 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 4 小時前