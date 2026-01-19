男遭遶境沖天炮灰擊中 頭部流血送醫縫合

台南市 / 綜合報導

台南市安南區某宮廟，昨(18)日晚間遶境過程施放高空煙火，疑似沖天炮炮灰從高空落下，砸到55歲周姓男子，導致他當場受傷頭破血流，幸好最後送醫縫合後，人沒有大礙。除了這起突發狀況外，周邊草叢也因掉落的火星，釀成火警意外。

男子頭破血流，情況危急，目擊民眾見狀，趕緊拿衛生紙，上前試圖止血，目擊民眾說：「叫救護車，叫救護車。」提高分貝吶喊，要其他人幫忙叫救護車，現場一陣騷動迅速引起義警關切，周邊住戶說：「12年才建醮一次才有遶境，沒有怎樣啦，砸到額頭小傷而已。」

昨(18)日晚間台南安南區某宮廟，舉辦遶境活動，現場人山人海，並施放高空煙火助興，立柱風火輪、扇形煙火等各式璀璨煙花，在夜空中綻放聲響之大，就連中西區、北區都能聽到，不過晚間7點多卻傳出意外。

當事廟方總幹事助理鄭先生說：「3到5分鐘那個廟後那邊去等那個救護車，因為救護車他們都有待命在這邊。」第三分局副分局長郭榮木說：「縫合兩針後傷勢無大礙。」55歲周姓傷患表示煙火施放後，空中掉下一個約1塊錢大小的硬物，疑似被沖天炮炮灰砸中頭部，緊急送醫縫合後，所幸沒有生命危險。

突如其來的狀況，讓大家飽受驚嚇，而其實早在6點40分時，距離廟1.2公里外，台江大道二段周邊，就曾因掉落火星引燃雜草，熊熊烈焰嚇得民眾四處閃避、逃竄，當事廟方總幹事助理鄭先生說：「廟會我們(有)申請路權，那廟前面放這些，燃放煙火，基本上都有告知相關單位。」

遶境活動接連傳出意外，恐怕未來廟方再煙火的施放與流程管控，都會更加嚴謹，避免類似情況再上演。

