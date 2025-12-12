男遭「蟒蛇纏頸」重摔爆血！親揭「蛇吻原因」：我活該

社會中心／李明融報導

屏東縣九如鄉11日發生一起寵物蛇攻擊人事件，26歲林姓男子帶著飼養的寵物蛇外出，走到東寧路、九如郵局附近時，寵物蛇突然失控發動攻擊，死死纏住飼主的脖子，讓林男一度呼吸困難，重心不穩導致後腦勺重摔在地，當場血流滿地，一旁民眾立刻報案，男子送醫後並無大礙。今天（12日）他在社群平台上發文回應此事，他解釋當天就知道寵物蛇的狀態不好，推測可能是發情期，卻還是帶出門，結果遭到攻擊，對此，他向大眾社會致歉「受傷只能是我活該」。

廣告 廣告

屏東男遭「1米蟒蛇纏頸」後腦勺重摔爆血！親揭「蛇吻原因」認：是我活該

男子突然遭寵物蛇攻擊，嚇壞一旁民眾。（圖／翻攝畫面）林男遭寵物蛇攻擊後，在社群平台發文致歉並澄清，首先他向對於造成公眾恐懼及消防人員的困擾我深感抱歉，他表示自己養蛇已有數年，「明知蛇當下的狀態不好卻依然帶出去而釀成這次負面影響，我的行為造成公眾對爬蟲飼養的負面觀感」，身為爬蟲圈的其中一員，他為自己的行為感到羞恥及愧疚；林男接著回顧當天事發前經過，他將花崗岩緬甸蟒帶出門，出門前就已經察覺他狀態不好，「我猜測他可能目前是發情期，發情期中的公蛇會相對暴躁正常來說是不能把玩或隨意接觸的」，結果他還是將蛇帶出門，最終成為錯誤示範，他懊悔表示「受傷只能是我活該」。

屏東男遭「1米蟒蛇纏頸」後腦勺重摔爆血！親揭「蛇吻原因」認：是我活該

男子澄清蛇類並非大家想像中這麼殘暴，這次事件成為不良示範，他深表歉意。（圖／翻攝畫面）

林男擔心這次受傷事件對爬蟲飼養同好以及民眾對蛇的負面影響，他澄清蛇類並不可怕，也並非像影視作品中那樣的殘暴，「真正可怕的是不會觀察蛇的飼主」，然而這次蛇類攻擊事件登上新聞媒體版面，成為對社會觀感不可逆的影響，林男向救援人員、爬友們、在場民眾以及被硬帶出去的那條蛇致上歉意。「往後我會更週全的維護蛇蛇及民眾的安全，非必要不帶出門即使帶也一定會裝在外出包裡避免任何可能發生的任何突發狀況，至此得再次對各方人員深深道歉。」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：屏東男遭「1米蟒蛇纏頸」後腦勺重摔爆血！親揭「蛇吻原因」認：是我活該

更多民視新聞報導

男逛街突遭「巨蟒勒頸」後腦重摔！專家分析攻擊主因

投資股票「慘賠2億」釀悲劇！40歲父殺兒後墜樓身亡

13隻貓疑遭虐待慘死！北市女拎「兩袋貓屍」被抓包

