男遭T91步槍槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。

三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進三軍總醫院燒燙傷中心，一度過急救期之後，醫療團隊立即啟動跨科部治療會議，其中整形外科扮演的角色不再僅止於「美的雕塑」，更成為重建生命尊嚴的重要力量。

男子屬於嚴重顱顏創傷個案，槍傷導致顏面骨折與多重軟組織缺損，治療團隊整合了神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科與整形外科專業力量，分階段一一進行清創、顱骨重建及皮瓣修復。

徐國峰說，傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，醫療團隊運用最新3D列印模型輔助手術規劃，可在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間，並提升重建準確性。

徐國峰表示，舉例來說，3D虛擬模型就協助重建出患者缺損的額鼻骨，並依據「面部黃金比例」設計支撐性植入物的各種角度與長度，結合手雕肋骨重建與結構式隆鼻技術，讓男子重獲自然立體的五官比例。

下顎重建時，徐國峰說，3D列印模板也能精確規劃腓骨移植角度與位置，減少手術中調整時間，讓重建後的外觀與咬合功能更趨自然。這項技術的導入應用，大大提升了外觀重建的精準度。

徐國峰表示，隨著科技進步，整形外科正邁向數位化與智慧化的重建時代，透過虛擬手術規劃與即時導航，醫師能在顱顏重建、顏面骨折及腫瘤切除後的重建，達到更高精準度與安全性，這不僅提升醫療品質，也為病患開啟重生的新契機。

