男酒後反鎖家中開瓦斯！持榔頭揮舞 父妻苦勸2小時仍失控

跟妻子吵架男反鎖家中開瓦斯，警消破門救出。（圖／TVBS）

桃園一名46歲陳姓男子在清晨與妻子電話爭吵後，情緒激動將自己反鎖在家中並打開瓦斯，引發社區住戶恐慌。鄰居聞到瓦斯味後立即報警，警消與男子父親到場勸說兩小時無效後，最終破門而入將其制伏送醫。事件中男子曾持榔頭揮舞，所幸警消及時處理，未造成其他人員受傷，避免了更嚴重的意外發生。

桃園縣府路一處公寓於18日清晨5點多發生驚險事件。一名46歲陳姓男子與妻子分居期間，在酒後打電話給妻子，兩人因此發生激烈爭吵。男子情緒失控，不僅將自己反鎖在家中，更打開瓦斯。附近住戶聽到爭吵聲，還聞到瓦斯味道，嚇得立即報警求助。

社區住戶表示，由於吵架聲音相當大，才會有人通知警方。事件發生後，男子的父親與妻子趕到現場，在門外苦苦勸說了兩個多小時，希望男子能冷靜下來開門，但男子始終拒絕。期間，男子父親和警消人員不斷拍打大門，希望裡面的男子能聽勸出來。即使父親親自到場呼喊「我是你爸爸」，男子仍堅持不開門。

中路所副所長蔡金生表示，由於男子情緒激動無法說服，加上情況危急，警方最終決定與消防人員合作，果斷攻堅破門，迅速將男子壓制並送醫治療，過程中未造成其他人員受傷。警消人員使用破壞器具撞擊大門，玻璃碎滿地後終於將門打開，把男子拖出來壓制，最後由救護人員送往醫院。

更令人擔憂的是，警消破門後發現男子還拿著榔頭在家中揮舞，情況十分危險。鄰居透露，這位陳姓男子是上班族，平時喝酒後偶爾會鬧事，這次因為與妻子吵架而情緒不穩。所幸警消及時到場處理，避免了可能發生的更大意外。

