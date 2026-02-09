男酒後搶超商2.8萬現金 逃4小時後向警投案

新北市 / 綜合報導

新北市五股區發生一起搶劫案。昨(8)日晚上8點多，36歲張姓男子闖入成泰路三段1間超商，持利器要脅店員，並拿走收銀機裡2萬8千多現金後逃逸。原來男子欠債，喝酒壯膽搶超商，債主覺得這錢不單純拒收，男子走投無路，也自知難逃法網，4小時後向警方投案。

目擊民眾說：「有人搶劫喔。」民眾路過超商，目擊搶案現場，只見店員嚇得快步從大門離開，手持利器的搶匪也接著走出來。目擊民眾說：「拿利器要對人不利喔。」

廣告 廣告

男子大喇喇地拿著利器，右手的包包裡則裝滿剛搶來的現金，看見有人在拍攝，把帽子戴起來加速離去。男子走進巷弄，過沒多久再出來，衣著已經跟稍早不同。

目擊民眾李先生說：「他也不遮了啊，到後面還瞪我一眼很兇，非常兇，揮舞(利器)有，但是他沒有砸東西，當然擔心了，擔心要死了，因為這邊說真的晚上比較恐怖啦。」

這起搶案發生在8日晚間8點多，新北市五股區成泰路上，男子經濟狀況不好，又積欠朋友1萬元債務，晚上8點40分，借酒壯膽持利器搶超商，之後拿著搶來的錢去還債，但朋友覺得錢來路不明拒收，男子變裝搭車，打算找其他朋友幫忙未果，之後見到路邊巡邏警車，主動上前投案。

搶匪友人說：「沒有他又沒有拿錢給我啊，(借)一萬啊(是怎麼樣為什麼要借錢)，他的上班沒有在正常上班，借他錢吃飯。」員警VS.員警說：「計程車上面被趕下來，(計程車呢)計程車已經離開了。」

案發後，就在警方苦尋嫌犯同時，男子一方面自投無路，再方面知道被鎖定，因此主動向巡邏員警投案，還交出身上現鈔。員警VS.張姓嫌犯說：「什麼東西我看一下啦，(錢啦，都是錢啦)，我看一下啦(沒帶東西啦)。」

新北市蘆洲分局偵查隊長謝志和說：「疏洪一路疏洪十路口，主動向巡邏員警表示要投案，由員警帶回偵訊。」嫌犯持利器搶超商，所幸沒有傷及無辜，畢竟法網恢恢，搶案在4小時內落幕。

原始連結







更多華視新聞報導

疑不滿女友遭性騷！ 凶嫌超商殺詹男.1小時後帶凶器投案

台中親子館前搶案！ 女整理後車廂 遭男持刀割斷包搶走

新北五股男子持利器搶超商 警鎖定行蹤追緝中

