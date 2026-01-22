男酒後暴走鬧醫院 「醉」拳毆護理師打到腦震盪

台中市 / 綜合報導

台中澄清醫院中港院區，昨(21)日清晨發生醫療暴力，一名男子喝得醉醺醺，疑似不願意配合治療，先追打醫生，接著出拳打男護理師，護理師被打到整個人彈飛到病床上，其他護理人員趕快衝上去攔阻，並且報警，警方到場後，將這名男子逮捕回派出所，依違反醫療法.傷害罪嫌移送偵辦，被打的護理師腦震盪、臉部擦挫傷，目前住院觀察，院方說，會持續關注護理師身心狀況，並協助提告。

醫院急診室門口，一名男護理師和身穿白外套的女子說明病情，女子走出去跟她的丈夫講話，沒想到她丈夫情緒激動，衝進急診室，舉起右手朝護理師頭部重揮一拳，護理師當場被打到整個人往後彈飛，倒在後面的病床上面爬不起來，伸出手摀住他的頭部。

廣告 廣告

這時打人的男子還想再衝上去，他的妻子立刻用身體阻擋，將情緒失控的丈夫隔開，醫院內的其他護理師也全部衝上去，查看被打的護理師傷勢報警，警方趕到現場，男子喝得醉醺醺情緒相當激動，還不斷叫囂，趕快將他上銬帶回派出所冷靜，醫護被暴力相向的地點，在台中澄清醫院中港院區，事情發生在21日清晨，事件起因是這名男子，因為傷害自己被送醫。

澄清醫院中港院區副院長蔡哲宏說：「病人情緒不穩定，對於病情的解釋和詢問不是很滿意。」男子作勢毆打醫師，急診室立刻報警，但男子還是情緒激動，護理師上前溝通卻被重拳揮打。

澄清醫院中港院區副院長蔡哲宏說：「臉部的擦傷挫傷這樣的情況，頸部的疼痛麻木的這些感覺，還有腦震盪的現象。」護理師目前住院觀察，院方說會持續關注他的身體和心理狀況，也要協助提告。

中警六分局永福派出所副所長廖錦祥說：「已調閱監視器畫面，依醫療法及傷害等罪偵辦。」警方調查，打人的男子是26歲林姓男子，當時不願意繼續治療想要離開，出拳毆打護理師，要將他依違反醫療法及傷害罪嫌移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

女秀驗傷單控遭關黑屋毆打 精神專科醫院駁

中國附醫麻醉護理師拒「血汗加班」 院方：急刀不影響

中國附醫麻醉護理師拒加班 「非急迫手術」恐延後

