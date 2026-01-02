男酒後脫序搗毀超商物品 新莊警迅速逮人依法究辦

郭姓男子酒後獨自進入超商，將店內一組販賣瓶裝酒類商品之貨架扯倒，初估損失約新臺幣六萬元。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠／新北報導

一名喝醉酒的男子一日下午五點多在新北市新莊區的超商鬧事，不但情緒激動、大吼大叫，還動手把貨架扯倒，新莊警分局獲報前往現場，於第一時間控制局面，並以現行犯當場逮捕滋事男子，確保現場民眾安全。而全案警詢後，將男子依涉毀損罪移送新北地檢署偵辦。

警方調查，這名五十五歲的郭姓男子酒後獨自進入超商，於店內情緒激動咆哮，並將店內一組販賣瓶裝酒類商品之貨架扯倒，造成多項商品摔落毀損，初估損失約新臺幣六萬元。

新莊分局員警到場時，郭男仍持續失控咆哮，警方立即以現行犯逮捕，超商受損部分，店長提起毀損告訴，警方依法究辦。由於郭男當時泥醉且情緒難以控制，經呼氣式酒精測試，酒精濃度為０點六０mg/L，警方依規定施以必要管束措施，避免再生危害。

新莊分局強調，對於酒後滋事、毀損公私財物及脫序行為，警方採取零容忍態度，必定迅速到場、依法究辦，絕不寬貸；呼籲民眾飲酒務必自制，遇有糾紛請保持冷靜並立即撥打一一０報案，由警方到場協助處理，以維護公共安全與社會秩序。