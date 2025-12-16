男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"

地方中心／綜合報導

花蓮一名男子酒後到處亂吐，還吐在路邊菜攤上，和老闆發生口角，沒想到他不但用力踹老闆，還拿出折疊刀刺傷對方，造成老闆左臀縫合14針，男子犯後還聯繫友人接應，搭車逃逸，還是逃不過警方法眼，犯後兩小時就逮捕到案。

王姓男子黃湯下肚，竟直接吐在菜攤上，氣得老闆站起來罵人，王姓男子竟大腳一踹，用力踹老闆肚子，還拿出折疊，連刺好幾刀，砍完人就快步逃逸。警方vs.馮姓攤商：「你先去處理傷口，你被誰砍你？我不認識啊。」事發在花蓮吉安，老闆說根本不認識對方，卻被亂砍造成左臀受傷縫了十四針，還好沒有生命危險。

菜攤老闆左臀縫了１４針（圖／民視新聞）

警方：「外面縫了13針砍得很深。」警方調閱監視器發現，王姓男子逃往小巷弄，還打電話請朋友來接他，雙雙被逮捕到案。花蓮分局偵查隊分隊長王傑陞：「本分局獲報後，立即成立專案小組，並在案發後兩小時，成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案，全案依恐嚇傷害及殺人未遂罪，移送花蓮地檢署偵辦。」

男酒後「亂吐菜攤」爆口角 持折疊刀怒刺老闆「左臀縫14針」

警方調閱監視器，案發兩小時後將嫌犯逮捕到案（圖／民視新聞）

酒後失控，亂吐還砍人，不只拉朋友下水，還吃上殺人未遂罪。

