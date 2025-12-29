男酒駕上路還拒檢！ 吞19罰單罰鍰高達29萬

新北市 / 綜合報導

新北市三重區昨(28)日晚上9點多，在大馬路上演警匪追逐，員警巡邏時發現黃姓駕駛車身搖晃行跡可疑，上前盤查，沒想到他先是假意配合，再趁隙逃離現場。員警呼叫支援，最後在死巷內將他截獲。黃姓駕駛酒駕拒檢狂逃7公里，沿路違規讓警方再開出闖紅燈、跨越雙黃線等19張罰單，讓他苦吞29萬罰鍰。

員警騎著機車警笛大作，終於追上前方轎車，但直接被無視，轎車跨越雙黃線來個大迴轉，油門一踩逃離現場，員警見狀趕緊呼叫支援警力，警車趕抵現場一起上前圍捕，但轎車駕駛絲毫沒有減速，雙方繼續上演你追我跑的戲碼。

事發在新北市三重區，28日晚上9點多，員警在大同南路與環河南路口，發現轎車車身搖晃上前盤查，沒想到黃姓駕駛，先假意配合再趁隙逃離現場，7分鐘內狂逃7公里，最後在中正北路巷子內遭到截獲，酒測值高達0.5毫克。

附近居民說：「一開始是想說是不是，就因為這邊有什麼救護車什麼都會很大聲，想說是，就經過而已吧，結果後來好像覺得好像是停在這邊，那個警車聲音，好多台這樣，全部好像都進來。」

黃姓駕駛除了酒駕拒檢，還多次闖紅燈跨越雙號線任意變換車道，被開了19張罰單，罰鍰高達29萬，網友拍追逐。員警VS.黃姓駕駛說：「靠邊停車。」

據了解黃姓駕駛有傷害詐欺等等前科，當天在工地上班，喝了幾瓶啤酒後準備返家，沒想到遇上員警攔檢，因為害怕才會選擇逃跑，不過這一逃可得付出不小的代價。

