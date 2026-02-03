男酒駕心虛騎車闖雜貨店 被識破後狂罵警遭壓制

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣吉安鄉仁里五街上個月30日，一名男子和朋友聚會時，幾杯黃湯下肚後，在騎車返家途中遇到巡邏員警，因為一時心虛，竟直接把車騎進雜貨店裡，讓老闆娘嚇了好大一跳，員警立即將男子揪出來，沒想到男子情緒瞬間被點燃，還對員警大罵髒話，最後被壓制在地，並依公共危險罪嫌移送法辦。

員警說：「你幹嘛，出來。」騎士大搖大擺把機車停在雜貨店內，接著無視員警，頭也不回往店裡頭走，員警VS.林姓男子說：「(你幹什麼)，幹嘛，(你沒經過人家同意幹嘛)。」員警超傻眼，因為就在幾分鐘前，他親眼看見男子直接騎車衝進雜貨店，還裝若其事，只為了躲警察，過程宛如走進自家廚房，但這根本不是他家。

林姓男子VS.員警說：「那個我阿姨，(你阿姨，人家根本不認識你，你阿姨)。」男子不斷狡辯，不過身上的酒精味，早已出賣他，林姓男子VS.員警說：「不要抓我，(你什麼事啦，酒味這麼重)，我沒有喝酒走開。」男子眼看被抓包，火爆情緒瞬間被點燃，2名員警只好兩手並用，緊抓男子的手臂，將他帶離雜貨店。

遭闖雜貨店業者說：「(林姓男子)住隔壁的，他騎到裡面來還跑到裡面去，我嚇一跳想說幹嘛，(警察)就過來抓到門口。」回想到事發當下，雜貨店業者還是驚魂未定，上個月30日晚上9點多，花蓮縣吉安鄉仁里五街附近，58歲林姓男子，在工廠和朋友聚會喝酒後，騎車返家，遇到巡邏員警，一時心虛騎到雜貨店裡，躲避員警攔查。

林姓男子VS.員警說：「我要買東西，(你哪有在買東西)。」員警VS.林姓男子說：「(你要不要配合，你要不要配合)看什麼，(你要不要配合)，X。」就算被逮男子態度依然囂張，拒絕配合，還對員警飆罵髒話用力掙扎，最終還是被員警壓制。

花蓮吉安分局副分局長王世光說：「空地尋獲林男並在盤查時聞到，其身上有濃厚的酒味，經實施酒測林男的酒測值，已經超過法定標準值，同仁當場將其逮捕。」林姓男子酒後騎車，還闖入鄰居的雜貨店，但無論怎麼躲，都躲不過法律制裁，最後被依公共危險罪嫌移送法辦。

