男酒駕拒檢竟拖行取締員警害2人傷 警連開3槍起獲大量毒品

許姓男子接應蘇男逃跑，新店副分局長曾柏仲（左）親自帶隊逮人。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區20日晚間發生拒檢襲警案，53歲蘇姓男子酒駕行經祥和路與車子路口時，見新店分局安康派出所員警正取締酒駕勤務時，他竟拒檢衝撞，還拖行員警試圖逃逸，並造成2名警員受傷。員警當場連開三槍制止，蘇男仍強行駕車往三峽方向逃竄，警方展開調查，21日凌晨逮捕接應的44歲許姓共犯，並查獲大批毒品，全案依法送辦。

20日深夜10時許，安康派出所副所長率員於祥和車子路口前100公尺處執行盤查，發現蘇姓男子神情有異，還發熱不明白色粉末，要求他停車受檢。

蘇男害怕自己酒駕犯行曝光，竟不顧員警安危加足馬力衝撞，害現場員警遭汽車拖行導致2人受傷，隨即對空鳴槍一發並朝車輛連開兩槍試圖制止，蘇男最終逃離現場，受傷的副所長與陳姓員警隨後被送往新店耕莘醫院，經診斷為頭部及手部擦挫傷，所幸救治後均無生命危險。

專案小組展開地毯式搜索，於案發不到一小時內在三峽區尋獲涉案車輛，隨後鎖定接應車輛，由副分局長曾柏仲帶隊於21日凌晨4時31分在五股區攔獲許姓共犯。

警方調查，許男接載蘇男至桃園，蘇男已另行租車逃逸。警方在許男包包中搜出海洛因5包（79.7公克）、安非他命5包（945.3公克）、依托咪酯2包（102.8公克）及菸彈、電子磅秤等證物，將持續溯源追查該批大量毒品來源，並盡快將蘇男逮捕歸案。

