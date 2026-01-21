男酒駕拒檢逃逸、警遭衝撞狂轟3槍！漏夜追緝逮共犯「查獲毒品大禮包」

記者林盈君／新北報導

本月20日晚間10時許，新北市新店區祥和車子路口，轄區安康派出所副所長率3名警員，於執行取締酒駕勤務時，攔查到53歲蘇姓男子駕駛的自小客車。因蘇男神情詭異，且車上有不明白色粉末一包，員警隨即要求蘇男下車受檢，未料蘇男竟拒檢，並開車衝撞員警，其中有員警遭汽車拖行，警方見狀立即對空鳴1槍制止，蘇男仍未罷休狂踩油門逃逸，員警又朝車子開2槍，蘇男駕車往三峽方向逃逸。

蘇男拒檢逃逸，拖行員警釀2人受傷，警方連轟3槍制止。（圖／翻攝畫面）

警方獲報，隨即成立專案小組，於當天晚間11點多，於新北市三峽區尋獲涉案自小客車，但嫌犯蘇男已逃逸無蹤。專案小組漏夜追蹤，於隔天21日清晨，於新北市五股區，查獲蘇男的共犯（開車接應者）44歲的許男，他將蘇男載往桃園地區後，蘇男再駕駛租賃車離去。警方也在許男身上，查獲海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯2包，以及菸彈與大麻等，將持續追蹤毒品來源。

蘇男拒檢逃逸，共犯許男被警方逮捕，查獲多包毒品。（圖／翻攝畫面）

警方指出，20日晚間，攔阻蘇男的安康所副所長、陳姓員警，2人頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療，暫無大礙。目前警方已掌握蘇男行蹤，將全力追緝到案。

蘇男拒檢逃逸，共犯許男被警方逮捕，查獲多包毒品。（圖／翻攝畫面）

