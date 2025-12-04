男酒駕撞死人逃逸竟是急接女網友「肇事地點附近車震」看救護車救人

社會中心／嘉義報導

酒駕男撞死人逃逸，竟是為接女網友發生性關係。（示意圖／Pexels）

嘉義一名楊姓男子去年5月間酒駕撞死一名陳姓婦人（67歲）逃逸後，竟是跑去接相約發生關係的女網友，等人上車後，甚至還將車開到肇事地點附近與女方「車震」。嘉義地方法院國民法官法庭昨（3）日審理時，播放楊男的行車紀錄器、路口監視器畫面及在女網友作證下，檢方認為楊男惡性重大，將建請求重刑。

回顧案情，陳婦去年5月7日深夜11時許，開著一輛白色轎車在嘉義市民生南路與成功街口路邊停車後，下車並走到汽車後方，沒想到，突然遭楊男駕車高速追撞，導致陳婦在空中翻滾數圈、向前重摔落地不起；救護人員到場後，發現陳婦頭部、胸部有鈍性創傷、右上肢及右下肢骨折，緊急將人送醫搶救，仍宣告不治。

廣告 廣告

至於楊男在撞到陳婦後，不僅沒有下車察看並報警，反而加速逃逸；警消獲報到場後，隨即調閱監視器畫面，發現肇事車輛往南方加速逃逸，最終在2小時後，在楊男住處將人逮捕，並對其實施酒測，測得其酒精濃度達每公升1.05毫克。楊男被訊問時，稱是「撞到東西」並否認酒駕，辯稱是到家才喝酒，但檢方不採信，依酒後肇事致人死亡逃逸等罪嫌起訴。

國民法官法庭昨審理此案時，在庭上播放肇事車輛的行車紀錄器畫面，發現楊男在撞到人後，駕車到距離數百公尺外的超商接女網友，在女網友上車後，折返、經過事故現場時，救護車正在場救人，結果他竟將車停在附近路邊與女網友發生關係。

女網友也作證表示，當時看到楊男的車頭凹陷時，曾詢問對方發生什麼事？對方稱事前發生車禍，且還在完事後，楊男還稱有喝酒已「醉茫了」，要她自行搭計程車回家。

檢方表示，楊男直到嘉檢偵結起訴後，才坦承酒駕撞到人，並與死者家屬達成和解、賠償；此外，楊男肇事逃逸後，竟是趕著去載女網友發生性行為，認為其惡性重大，將請求判處重刑。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

台中男吃黑輪包掉衝鋒槍「店家驚：傳言是真的」…後竟跑隔壁以6萬賣槍

國1南下凌晨4車連撞10傷！轎車卡物流車下、1車頂被削「他滿臉血身亡」

林口7旬翁突昏迷倒臥社區三溫暖內「大面積燒燙傷」送醫不治

基隆汐止15萬戶喝汙水「2公司違規挨罰」非禍首…謝國樑：元凶另有其人

