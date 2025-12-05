男酒駕撞死行人肇逃惡性重大 嘉院判9年徒刑

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義縣楊姓男子被控去年5月間酒駕追撞行人陳姓婦人致死並肇逃，全案進行國民參與審判，於今天宣判，酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑，可上訴。

34歲楊男於去年5月7日深夜，酒後駕車行駛於嘉義市民生南路由南往北方向，在欲行經垂楊路口時，追撞剛下車行走的6旬陳姓婦人。陳婦當場彈飛至對向車道，倒地不起，送醫急救後仍宣告不治。

楊男肇事後，即加速逃離現場，警方據監視器畫面，於2個小時後在其嘉義縣水上鄉住處將人查獲，並測得其酒精濃度達每公升1.05毫克。全案偵結後依酒後肇事致人死亡逃逸等罪嫌起訴，並進行國民參與審判程序，案件今天宣判。

3日開庭審理時，透過監視器及行車紀錄器畫面顯示，撞擊瞬間楊男大叫後即逃逸，隨後至附近的超商接已相約的女網友。折返途中經過事故現場時，仍可清楚看見救護車，但並未停車。事後，楊男與女網友在路邊發生性行為，並表示「已醉茫了」，要女網友搭計程車回家。

檢方表示，楊男酒後高速駕車撞到人還肇逃，且急著去載女網友，惡性重大，且偵查過程中均否認犯行，因此建請酒駕致死判刑8年、肇逃判刑2年。

嘉院表示，楊男在偵查中否認犯行，但於準備程序及審理時坦承犯行。考量他之前已因酒駕遭判刑仍未記取教訓，且已與被害人家屬以新台幣216萬元（不含強制險200萬元）達成和解，最終判決酒駕致死罪、肇事逃逸罪兩罪併執行有期徒刑9年。（編輯：黃世雅）1141205