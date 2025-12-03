男酒駕撞死行人肇逃等惡性重大 嘉檢盼求重刑

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義縣楊姓男子被控去年5月間酒後駕車高速追撞行人陳姓婦人致死，全案今天進行國民參與審判程序，檢方認為楊男肇逃等惡性重大，將建請求重刑。

據嘉義地檢署起訴書，34歲楊男於去年5月7日深夜酒後駕車行駛於嘉義市民生南路由南往北方向，在欲行經垂楊路口時，追撞剛從汽車下車行走的6旬陳姓婦人，陳婦當場彈飛至對向車道，倒地不起，緊急送醫急救後仍宣告不治。

嘉檢表示，楊男肇事後，即加速逃離現場，警方據監視器畫面，於2個小時後，前往楊男位於嘉義縣水上鄉住處逮人，並測得其酒精濃度達每公升1.05毫克；全案偵結，依酒後肇事致人死亡逃逸等罪嫌起訴，並行國民參與審判程序，案件今天審理。

全案於上午開庭審理，並播放路口監視器及肇事行車紀錄器畫面，楊男駕車追撞到陳婦時，大叫一聲，即加速逃離，並至民生北路的超商前，載已相約的女網友，楊男折返時，也有經過現場，並可清楚看見救護車，後來楊男就與女網友在路邊車震，事後，楊男告知「已醉茫了」，要女網友自己搭計程車回家。

檢方表示，楊男到案後，否認是撞到人，而是撞到「東西」；否認是酒後發生車禍，而是返家後才喝酒，直到嘉檢偵結起訴後，楊男才坦承酒駕肇事並撞到人，並與死者家屬達成和解並賠償。

這名女網友今天到庭作證，因汽車車頭凹陷，詢問楊男才知事前有發生車禍，且楊男還告知有喝酒。

檢方說，楊男酒後高速駕車撞到人還肇逃，且急著去載女網友車震，惡性重大，而在檢警詢問時均否認犯行，明天將建請求處重刑。（編輯：李淑華）1141203