男酒駕肇逃竟「找女網友車震」！約愛後超慘下場曝

社會中心／綜合報導



近年來我國不斷提倡「酒駕零容忍」，呼籲民眾切勿酒後開車，沒想到還是有人不聽勸，甚至折返事故現場進行「與女網友壞壞」！1名33歲男子在去（2024）年因酒駕撞上67歲陳姓婦人，導致婦人身亡，當下不僅肇事逃逸，甚至還帶女網友行經事故現場，並在路邊車震，行徑令人髮指，男子的最終下場也曝光。





男酒駕肇逃竟「找女網友車震」完事後還要她自己叫車！約愛男超慘下場曝

男子在去（2024）年5月7日深夜，飲酒後開車上路，並撞上另1名婦人。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

廣告 廣告





事件發生在嘉義縣，男子在去（2024）年5月7日深夜，飲酒後開車上路，在行經嘉義市民生南路，由南往北方向直行外側車道時，高速撞上剛停好車、準備離開的陳姓婦人，婦人被撞後當場倒地多處骨折、撕裂傷，即便緊急送醫，隔（8）日依舊宣告不治。

男酒駕肇逃竟「找女網友車震」完事後還要她自己叫車！約愛男超慘下場曝

男子在發生車禍後，不僅肇逃還開車與女網友一度折返現場，甚至在路邊車震。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





不料，男子在發生車禍後，沒有下車查看，直接開車離開，警方則在2小時後循線成功逮捕，男子被捕後起初還不認酒駕，表示是到家後才喝酒，隨後警方調閱男子車上行車紀錄器，發現他在肇事逃逸後，前往車商與早已相約的女網友見面，女網友上車後，2人行駛過程中還一度折返經過現場，甚至還直接在路邊車震，最後男子則表示自己已經「喝茫」，並讓女方自行叫車回家。

男酒駕肇逃竟「找女網友車震」完事後還要她自己叫車！約愛男超慘下場曝

男子被依酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





由於男子酒後駕車釀禍肇逃，偵查期間還一度否認犯行，加上過去也有酒駕前科，因此遭檢方求處重刑，不過法院考量到男子已與被害人家屬，以新台幣216萬元達成和解，全案經嘉義地院進行國民參與審判後，將男子依酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑，全案可仍上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：男酒駕肇逃竟「找女網友車震」做完喊喝茫要她自己叫車！約愛後超慘下場曝

更多民視新聞報導

高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖

桃園某高中學生墜樓！網傳「被人推下樓」警曝真相

台中豐原五口命案再開庭！檢方「這10字」感動家屬

