男酒駕釀4死7傷悲劇 身分被挖「戒癮輔導員」曾出戒酒書：真的危險

美國紐約去年國慶日晚間發生一起車禍奪走多條人命，一名男子海登（DanielHyden）酒駕衝入公園，導致4人死亡、7人重傷，現場相當慘烈。近日海登被判二級謀殺罪等12項罪名成立，將面臨25年至終身監禁的重刑。諷刺的是，事故發生後海登被發現是戒癮輔導員，還曾出戒酒書籍勸世稱真的危險。

根據外媒《紐約郵報》報導，紐約曼哈頓最高法院於當地時間11月3日針對海登在去年國慶日酒駕車禍案件進行審理。檢方指控，2024年7月4日，海登在下曼哈頓某酒吧被趕出後，情緒失控又醉酒駕駛，開著福特F-150皮卡車衝入下東區的科利爾斯胡克公園（Corlears Hook Park），當時現場民眾正聚集等待國慶煙火施放。

檢察官博格達諾斯（Matthew Bogdanos）在庭上指出，海登駕車時速高達每小時52英里（約84公里），撞上11人仍不斷猛踩油門，「車子最後停下來，是因為壓在人身上，人把車輪墊高，才讓車無法前進。」檢方表示，事發後海登檢測出血液酒精濃度達0.17，是法定上限的兩倍以上。

海登酒駕奪走4條人命與造成7人重傷，法官紐鮑爾（April Newbauer）宣判結果，海登被判12項罪名，將於12月3日宣判量刑，他最重恐面臨終身監禁的懲罰。

據了解，這起悲劇共奪走4條人命，包括31歲的魯伊茲（Emily Ruiz）、她的叔叔38歲男子平克尼（HermanPinkney）、59歲的露西爾（Lucille Pinkney）及43歲的莫雷爾（Ana Morel）。魯伊茲的母親莉莉安娜（Liliana Ruiz）在法庭作證時哽咽表示，當時自己因上廁所逃過一劫，出來後卻看到女兒的遺體被卡在車下，「我的女兒已經腦死，我只能做出讓她離開的決定。」

另一名死者露西爾的妹妹路易斯（Liliana Lewis）則回憶，當晚她到醫院親自確認親人遺體，「我看到我的外甥全身是血，他已經走了。接著我又去隔壁房間，看見我姊姊，她也死了。」

這起事件最諷刺的是，海登自稱是戒癮輔導員，甚至出版過名為《清醒的癮君子》（TheSober Addict）的自傳，講述他如何與成癮抗爭，還在書中表示，「當我喝醉上路時，對於自己與他人都是真正的危險」，如今他卻因酒駕釀禍，甚至毀了多個家庭。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

