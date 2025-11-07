男釣魚誤碰高壓電身亡 供電公司被判賠百萬：電線高度不符規範

（示意圖非當事人／Pixabay）

有不少民眾喜歡釣魚打發時間，若不小心恐出人命！大陸湖北棗陽市一名劉姓男子到一村莊的堰塘釣魚，到了傍晚遲遲還未返家，其妻察覺不對勁，最後與家人發現他倒在路邊，已明顯死亡；經警方與法醫確認，劉男死因是觸電。家屬控訴供電公司害死劉男，經調查高壓電線路距離地面不符規範，法院裁定業者須負擔部分責任，賠償逾人民幣37萬元（約新台幣163萬元）。

根據陸媒《紅星新聞》報導，這起案件發生於2025年3月16日，劉男當日下午前往棗陽市某村下壩堰塘（無人承包）釣魚，至傍晚仍未返家。劉男妻子多次撥打電話無人接聽後，前往堰塘尋找，只在路邊發現劉男的電動車；隨後，她通知兒子一同尋人，在當晚約19時40分，兒子才在堰塘南側小路上發現父親倒地身亡，魚竿壓在身下、竿梢斷裂。

警方趕抵後，與法醫確認劉男是觸電身亡。事後劉男家屬認為供電公司管理疏失，將供電公司告上法院，要求賠償逾人民幣93萬元（約新台幣410萬元）。庭審中，雙方對高壓線距地高度出現爭議，原告提供事故後與供電公司員工的錄音，顯示現場測得線高僅5.35公尺；但供電公司提出照片稱高度為5.55至5.8公尺。原告質疑對方測量未通知家屬參與，且僅測到3條電線中最高的1條。

法院隨後安排現場勘查，然而供電公司已事先調整線路，現場高度達6.6至6.9公尺，與事發時明顯不符。法院最終依證據及錄音推定，事故當時高壓線距地高度為5.35公尺。據大陸《10KV及以下架空配電線路設計規範》，非居民區高壓線離地最少應為5.5公尺，顯然未達標準。

法院指出，高壓電線屬危險設施，依「無過錯責任原則」，管理方即供電公司應負相應責任；雖然現場設有警示標誌，但位置過高且字跡模糊，警示效果不足。另一方面，劉男作為完全行為能力人，應知曉高壓線附近垂釣具高度危險，仍未注意安全，屬重大過失。綜合雙方責任比例，法院判定供電公司須承擔40%的賠償責任。

最終法院核定總損失金額約人民幣88.8萬元（約新台幣391.8萬元），供電公司需支付其中40%，即人民幣35.5萬元（約新台幣156.6萬元），加上精神撫慰金人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元），合計賠償死者家屬逾人民幣37萬元（約新台幣163萬元）。該判決已於近日由湖北棗陽市人民法院公布，供電公司如不服可依法上訴。

