男長期血便誤當痔瘡 就醫驚見大腸癌

（中央社記者趙麗妍台中12日電）44歲男子長期血便，本以為是痔瘡未就醫，因症狀未改善，就醫檢查發現腸道內有3公分的腫瘤，外觀懷疑為惡性，合併內痔出血情形，安排腫瘤清除及病理切片檢查。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，腸胃科主任黃泰銘指出，患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。個案有大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親有大腸腺瘤性瘜肉病史。

他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

豐原醫院大腸直腸外科醫師傅峰梧指出，患者腫瘤位於左側乙狀結腸，初期常見症狀多裡急後重，有便意但排不出，中後期症狀多有糞便阻塞及稀便出現，治療上多以微創腹腔鏡手術為主，具有傷口小、恢復較快等優點。

黃泰銘說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率。長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，也被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

國民健康署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌或大腸瘜肉家族史者，每2年一次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾只要攜帶健保卡前往特約醫療院所，即可接受相關檢查，作為及早發現大腸病變的重要方式。（編輯：李亨山）1150112