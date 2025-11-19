男長輩攀談突「偷襲親臉」 Sandy嚇壞愣住：老公就在旁邊

Sandy突遭男長輩偷親臉，老公就在旁邊嚇壞。（圖／陳俊吉攝）

女星Sandy（吳姍儒）出道以來憑清晰口條及機智反應受到矚目，2022年與圈外老公結婚後，更經常在節目分享家庭生活。日前她透露曾被男長輩主動攀談，怎料，男長輩聊著聊著就往她的臉頰親下去，讓她與老公瞬間嚇傻，引起全場來賓驚訝尖叫。

Sandy日前在節目《小姐不熙娣》透露，曾在一次聚會場合中遇到一名男長輩，男長輩看起來從事商業、個性很阿莎力，所以剛開始對對方沒什麼防備。接著男長輩開始用手拍她肩和背聊天，但對方的喉音太重，聽不出到底說了什麼，想不到男長輩下秒直接將雙手摸著Sandy的臉頰，靠近她的講話。

Sandy補充，男長輩會稱自己「阿伯」，代表對方的年紀比爸爸吳宗憲還大，於是男長輩繼續摸著她的臉聊天，告訴她：「阿伯一直都覺得妳很厲害」，原以為不會被怎麼樣，但對方突然一句：「妳喔～日子一定要好好過，知道嗎？」說完就朝她的臉頰親下去，動作十分迅速，而且男長輩親完後就一副沒事的樣子走掉了，當只留下受到驚嚇的Sandy。

Sandy坦言，其實老公當時也在旁邊，但男長輩親下去的時候，她與老公都感到傻眼，完全不知該如何應對，「那個場合真的傻掉，不知道要怎麼辦」，在攝影棚的其他來賓聽完則立刻驚呼「好噁心」。此外，女星愛雅也坦承遇過長輩喝醉後毛手毛腳，直言：「以前的所有（躲避）技能在那一刻都被嚇到沒了」，所幸有老公出手相救才解脫。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

