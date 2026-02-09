男開百萬車「插進水溝」 自行脫困離開涉肇逃

彰化一名男子開車，自撞石墩後，車輛衝水溝裡。（圖／東森新聞）





開百萬名車外出卻翻車，彰化一名男子開車，自撞石墩後，車輛衝水溝裡，駕駛第一時間自行脫困，留下百萬名車插在水溝，路過民眾好奇怎麼開進去的，員警找到他，駕駛自稱恍神才衝進水溝，但第一時間逃離現場，涉嫌肇事逃逸。

凌晨2點31分夜色昏暗，一台百萬名車，從遠處開大燈，先是撞上路邊的石墩，接著車輛失控，直直衝進水溝裡，現場揚起一陣塵土，幾秒過後，裡面的駕駛打開車窗，人似乎沒事，接著開車門離開現場，只是等到白天之後。

民眾：「哎這裡不能停車喔。」

一台百萬名車就這樣，車身直直插入水溝，行經的駕駛經過後，都覺得超傻眼。

民眾：「啊停這樣子喔。」

看到這一幕這是怎麼開進去的，引發路人好奇，因為附近沒有其他車輛、也沒有其他人，民眾發現後報案，只是警方到場時，車上卻沒有人，員警從車牌號碼聯繫到車主，發現摔進田裡的是33歲的兒子。

附近民眾：「四點多我回來的時候，那台車就插在那個水溝上面，（旁邊有人嗎）沒有沒有都沒人，那個轉彎很多人在那減速都沒減好，在那裡出事情。」

事故發生在8號凌晨2點多，33歲陳姓駕駛開著父親的車子，從員林工作的地方下班，要回到大村鄉的住處，路程大約3.6公里，開到五通宮牌樓前時，因為恍神撞到右側的石墩、磚塊，一不注意之下，整台車摔進水溝，安全氣囊第一時間也爆開，駕駛自行逃出膝蓋受傷，沒有大礙就先回家，而車輛則是在白天後，由拖吊車掉走。

員林分局大村所巡佐林裕倉：「駕駛一神恍神而自撞路旁橋墩，自行脫困返家無受傷。」

第一時間掉進水溝，駕駛因為能夠自行脫困，也沒有報案，直接離開現場，留下一台百萬名車插在水溝，讓人傻眼，而現場的護爛，寫著祝您旅途行車平安，卻有駕駛剛好，自撞掉水溝的事故，也沒有波及到其他人。



