男開贓車拒檢狂飆7公里！猛撞警車大翻覆

桃園市大園分局三菓派出所員警於1日凌晨5時50分執行例行巡邏勤務，行經轄內捷運工地時，發現一輛自小客貨車在工地內徘徊，形跡可疑。當員警上前欲進行盤查時，該車駕駛隨即加速逃逸，拒絕配合檢查。

警方立即調派線上警網實施攔截圍捕，嫌犯車輛沿三民路一段往蘆竹方向高速逃竄。追逐過程持續約7公里，期間嫌犯車輛不斷蛇行閃避，企圖擺脫警方追緝。雙方最終於蘆竹區南崁交流道口附近發生擦撞。

由於撞擊力道劇烈，曾姓男子駕駛的車輛當場失控側翻，現場瀰漫白煙，車身嚴重變形。曾男受困在駕駛座內無法脫身，所幸執勤員警反應迅速，並未在衝撞中受傷。警方隨即封鎖現場，並通知消防及救護人員到場支援。

消防人員使用破壞剪等專業工具進行救援，於6時40分成功將曾男救出。經現場初步檢查，曾男意識清楚但身體多處受傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療。

三菓派出所員警全程戒護，確保嫌犯無脫逃之虞。警方在嫌犯車上查獲來路不明的木材及鐵片一批，另發現毒品吸食器、工具等證物。經進一步調查，該車輛於當日凌晨在新竹失竊，但車主尚未報案。

大園分局表示，工地建材及電纜線竊盜嚴重影響公共工程進度，警方對此類犯罪採取零容忍態度。本案將針對曾男涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品等罪嫌依法嚴辦，後續將深入調查曾男是否涉及其他刑案，擴大追查相關共犯。

